MDG og SV krever stans i arbeidene med Nussir-gruva

Det melder NRK.

– Tillatelsen til sjødumping er utformet på akkurat samme måte, og med de samme feiloppfatningene i begge de to fjordene. Så når Førdefjorden er ugyldig, er Repparfjorden også ugyldig. Vi ber regjeringen trekke begge tillatelsene, sier Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

MDG og SV krever umiddelbar stans i anleggsarbeidene i Finnmark.

– Dommen viser at staten har tatt feil i tolkninga av vanndirektivet fra EU, som gir sterkere beskyttelse til vannmiljø. Det betyr at du må ha en veldig god grunn for å dumpe gruveavfall i laksefjorder, sier MDG-stortingsrepresentant Une Bastholm.

Sigurd Rafaelsen fra Finnmark Arbeiderparti forsvarer staten og mener at sakene i Førdefjorden og Repparfjorden ikke kan sammenlignes.

– Det som er viktig, er at man i Repparfjord har tatt miljøhensyn. Man gjør det på den måten som har satt minst avtrykk i naturen, sier Rafaelsen.

Dommen fra lagmannsretten er ikke rettskraftig og kan bli anket til Høyesterett av staten. Saken reiser spørsmål om hva som utgjør en «tvingende samfunnsinteresse» som kan rettferdiggjøre inngrep i vannmiljøet, og hvordan dette skal vurderes i lys av EUs vanndirektiv.

