Weinstein tiltales en tredje gang i New York

Det var på spørsmålet om Weinstein, som har nektet straffskyld for alle anklager, hadde voldtatt den håpefulle skuespilleren Jessica Mann i 2013, at juryen i New York ikke klarte å bli enige.

Dermed ble rettergangen på dette tiltalepunktet underkjent.

Nå skal han på nytt stilles for retten for dette, melder NBC News.

Rettssaken i juni var allerede andre runde i retten for den tidligere filmmogulen, etter at en ankedomstol i New York i fjor opphevet dommen i den første saken fra 2020.

Saken dreier seg om voldtekt eller seksuelle overgrep mot tre kvinner. Weinstein er frifunnet for å ha begått et overgrep mot 16 år gamle Kaja Sokola i 2002, men kjent skyldig i seksuelt overgrep mot produksjonsassistent Miriam Harley i 2006.

Weinstein soner allerede en dom på 16 år etter å ha blitt dømt for voldtekt i California. Straffen kan øke helt opp til 25 år, avhengig av hvordan retten konkluderer i saken som omhandler Jessica Mann.

Dommeren har meddelt at Weinstein ikke kommer til å bli tildelt straff for de øvrige forholdene før den kommende tredje rettergangen blir avsluttet.

