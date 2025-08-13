Nordmann vant 168,3 millioner kroner i Vikinglotto

– Oi såpass. Det høres jo veldig bra ut, sa mannen da telefonen fra Norsk Tipping kom.

Den ferske mangemillionæren fra Oslo klarte ikke å si noe konkret om hva pengene skulle brukes til, skriver Norsk Tipping.

– Det er litt vel tidlig å begynne å tenke på allerede nå. Dette kom veldig brått og ganske uventet på, ler han.

Premien plasserer seg på 17. plass over premieutbetalinger hos Norsk Tipping. Den største utbetalingen er på 1,36 mrd. – og kom i Eurojackpot januar i 2024.

Dette er fjerde gangen førstepremiepotten i Vikinglotto utbetales i 2025. Alle gangene har den gått til vinnere i Norge.

