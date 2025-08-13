Regjeringen øker tilskuddet til Svalbard med 35 millioner kroner

Det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Svalbardposten.

Midlene skal fordeles på tre sentrale områder, inkludert redusert strømpris for husholdninger i Longyearbyen tilsvarende norgespris på fastlandet, med en prislapp på 18,8 millioner kroner, skriver avisen.

Longyearbyen lokalstyre og Sysselmesteren får i tillegg økte tilskudd på 8 millioner kroner hver. Støre begrunner økningen med at de utfører et bredt spekter av oppgaver innen politi, beredskap og miljøvern, og at kostnadsveksten er stor.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget i oktober, og valget i september kan ha betydning for svalbardpolitikken.

Statsministeren landet på Svalbard onsdag kveld, og skal sammen med kronprins Haakon og justisminister Astri Aas-Hansen markere 100-årsjubileet for svalbardloven som gjorde Svalbard til en del av Norge 14. august 1925.

Onsdag kveld deltok de tre på en privat middag i Sysselmannsgården i Longyearbyen.

Torsdag, på selve 100-årsdagen, blir det kransenedleggelser og jubileumsgudstjeneste før det blir en folkefest på torget med taler og kulturelle innslag.

Deretter blir det festivitas for både barn og voksne utover dagen og kvelden før det hele avsluttes med en jubileumsforestilling i kulturhuset.

