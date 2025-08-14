Brasil: Kreditt til selskaper rammet av tollsatser

USAs president Donald Trump har innført 50 prosent toll på flere produkter fra det søramerikanske landet.

Planen, kalt «Suverent Brasil», inneholder blant annet en kreditt på 30 milliarder reals (5,5 milliarder dollar), til de rammede eksportbedriftene.

Timer senere kunngjorde USAs utenriksminister Marco Rubio nye sanksjoner mot brasilianske tjenestemenn.

