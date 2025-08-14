Melania Trump: Varsler milliardsøksmål mot Hunter Biden

Det skriver BBC og Fox News.

USAs førstedame krevde at Hunter Biden, sønnen til tidligere president Joe Biden, trakk tilbake påstanden og ba om unnskyldning innen 7. august, hvis ikke varslet hun et søksmål på 1 milliard dollar, tilsvarende drøyt 10 milliarder kroner. Det kommer fram i et brev fra Trumps advokat Alejandro Brito til Biden.

En kilde sier til Fox News at Biden ikke har bedt om unnskyldning.

Bidens uttalelse kom i et intervju tidligere i august der han sterkt kritiserte president Donald Trumps bånd til Epstein.

Brito kaller utsagnet «falskt, nedsettende, ærekrenkende, og provoserende». Han skriver at intervjuet er spredt i medier og sosiale medier, og at Melania Trump har lidd et betydelig tap av både omdømme og økonomisk.

Den velstående forretningsmannen Jeffrey Epstein var dømt for seksualforbrytelser og anklaget for menneskehandel av mindreårige da han tok sitt eget liv i et fengsel i New York i 2019.

Han og Donald Trump var venner, men Trump har sagt at de ble uvenner på tidlig på 2000-tallet.