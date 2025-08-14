Nav: Venter flere uføretrygdede

Ved utgangen av juni fikk 374.800 personer uføretrygd fra Nav. Det er like mange som ved utgangen av forrige kvartal. Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor var det en økning på 5000 personer, opplyser Nav.

Nav har imidlertid en ny prognose for utviklingen i uføretrygd i 2025 og 2026. Det forventes 376.840 mottakere av uføretrygd i desember 2025 og 382.850 mottakere i desember 2026.

– Vi forventer økning i antallet som går fra arbeidsavklaringspenger (AAP) til uføretrygd i de neste årene. Mange AAP-mottakere nærmer seg maksimal varighet på ytelsen, noe som bidrar til veksten. I tillegg har flere allerede søkt om uføretrygd og venter på at søknaden blir behandlet, sier Hans Christian Holte.

10,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år, var på uføretrygd ved utgangen av juni. Sammenlignet med for ett år siden økte uføreandelen for aldersgruppene 18–49 år.

For de uføretrygdede over 55 år gikk uføreandelen svakt ned. Andelen var uendret for aldersgruppen 50–54 år.

Nav – kvartalsstatistikk for uføretrygd.