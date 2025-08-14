– Vi kommer til å dra i gang en storstreik hvis en eventuell borgerlig regjering etter valget 8. september går til angrep på arbeidsmiljøloven, slik de gjorde i 2015, sier Justnes til VG.

Mannen som trolig overtar roret i Fellesforbundet senere i dag, legger ikke skjul på sin kampvilje. Forutsatt at han blir valgt, truer han med å ta arbeiderne ut i gatene hvis den borgerlige siden vinner valget og forsøker å endre reglene for innleie og midlertidige ansettelser.

Justnes frykter spesielt at en borgerlig regjering kan gjeninnføre fri innleie og åpne for mer midlertidige ansettelser. Han mener dette vil svekke arbeidstakernes rettigheter betydelig.

Da vil vi innta gatene og gjennomføre en stor markeringsstreik, fastslår han.

Representantskapet i Fellesforbundet samles i ettermiddag for å velge ny leder. Justnes er eneste innstilte kandidat.