For første gang siden 2018 møtes to av verdens mektigste ledere, fredag kveld norsk tid. Denne gangen finner møtet sted i Alaska, langt unna slagmarken i Ukraina.
– Det må legges press på Russland for en ærlig fred. Vi må bruke erfaringene fra Ukraina og våre partnere for å hindre at Russland fører oss bak lyset, uttalte president Zelenskyj på sin Telegram-kanal to dager før fredagens møte.
Samler støtte
Dagen før det hele finner sted er detaljene rundt det mye omtalte møtet få, og uvissheten er stor, spesiell for Zelenskyj som sier han har hatt over 30 samtaler med samarbeidspartnere før møtet i Anchorage.
Zelenskyj snakket onsdag med europeiske ledere, Trump og USAs visepresident J.D. Vance på video onsdag.
Zelenskyj sa etterpå at han hadde fortalt Trump at Putin bløffer.
– Han prøver å legge press før møtet i Alaska langs alle delene av den ukrainske fronten. Russland prøver å vise at de kan okkupere hele Ukraina, sa Zelenskyj.
Ifølge Zelenskyj bløffer han også om sanksjoner. Putin later «som at de ikke betyr noe for ham, og at de er ineffektive», sier Zelenskyj.
– I virkeligheten er sanksjonene veldig nyttige, og de rammer Russlands krigsøkonomi hardt, sa han videre.
Optimisme
Etter møtet var det optimisme å spore fra de europeiske lederne, som omtalte samtalene som positive.
Et av Trumps mål med Alaska-møtet er våpenhvile, ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron.
– Den andre tingen som var veldig klar, slik president Trump uttrykte det, er at territorium som tilhører Ukraina, ikke kan bli forhandlet om uten ukrainsk deltakelse, og kun vil bli forhandlet om av Ukrainas president, sa Macron.
Trump selv truet Russland om «alvorlige konsekvenser» dersom Putin velger å ikke gå med på fred i Ukraina.
Storbritannias statsminister Keir Starmer sa at «koalisjonen av de villige» er klare til å innføre militære planer som er utarbeidet for å støtte Ukraina etter en eventuell våpenhvile.
Han sa videre at landene som deltok i samtalen med Trump, gjorde «reell framgang» når det gjelder sikkerhetsgarantier for Ukraina, slik at det kan garanteres at en eventuell fred vil vare.
Russland rykker fram
I løpet av de siste dagene har det vært et offensivt russisk krigsmaskineri som har jobbet for å sikre Putin gode kort på hånden i møte med Trump.
Tirsdag rykket de russiske styrkene lenger fram i Ukraina enn i noe døgn de siste tolv månedene, viser en analyse AFP har gjort på grunnlag av amerikanske data.
Dataene fra Institute for the Study of War viser at i løpet av tirsdagens 24 timer rykket de russiske styrkene inn i et ukrainsk område på 110 kvadratkilometer i øst. En så stor framrykking har ikke vært registrert siden sent i mai i 2024.
Ukraina beordret onsdag evakuering av barnefamilier fra flere områder nære fronten i øst.
– Lytteøvelse
Lite tyder på at Donald Trump har lagt konkrete planer og kommer til å konfrontere Putin med noen tydelige planer under møtet fredag kveld. Det hvite hus uttalte tirsdag at de ser på møtet som «en lytteøvelse».
Trump har også tidligere uttalt at han ønsker å se hvorvidt Putin faktisk er villig til å avslutte krigen, som nå er inne i sitt fjerde år.
Europeiske ledere har vært standhaftige i sine krav om ukrainsk deltakelse i samtaler om krigen, men denne gangen har de ikke blitt hørt. USAs president har derimot sagt at det kan bli aktuelt å arrangere et møte med «Putin, Zelenskyj og meg selv» etter fredagens møte.
De syntes å slutte opp om denne ideen etter onsdagens videomøte. Både Zelenskyj og Macron sa at dette kan være aktuelt.
Macron sa også at Trump da hadde utelukket å forhandle om ukrainsk territorium uten ukrainerne selv ved bordet.