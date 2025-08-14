For første gang siden 2018 møtes to av verdens mektigste ledere, fredag kveld norsk tid. Denne gangen finner møtet sted i Alaska, langt unna slagmarken i Ukraina.

– Det må legges press på Russland for en ærlig fred. Vi må bruke erfaringene fra Ukraina og våre partnere for å hindre at Russland fører oss bak lyset, uttalte president Zelenskyj på sin Telegram-kanal to dager før fredagens møte.

– MÅ LEGGES PRESS: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Heinz-Peter Bader / AP / NTB

Samler støtte

Dagen før det hele finner sted er detaljene rundt det mye omtalte møtet få, og uvissheten er stor, spesiell for Zelenskyj som sier han har hatt over 30 samtaler med samarbeidspartnere før møtet i Anchorage.

Zelenskyj snakket onsdag med europeiske ledere, Trump og USAs visepresident J.D. Vance på video onsdag.

Zelenskyj sa etterpå at han hadde fortalt Trump at Putin bløffer.

– Han prøver å legge press før møtet i Alaska langs alle delene av den ukrainske fronten. Russland prøver å vise at de kan okkupere hele Ukraina, sa Zelenskyj.

Ifølge Zelenskyj bløffer han også om sanksjoner. Putin later «som at de ikke betyr noe for ham, og at de er ineffektive», sier Zelenskyj.

– I virkeligheten er sanksjonene veldig nyttige, og de rammer Russlands krigsøkonomi hardt, sa han videre.

Optimisme

Etter møtet var det optimisme å spore fra de europeiske lederne, som omtalte samtalene som positive.

Et av Trumps mål med Alaska-møtet er våpenhvile, ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Den andre tingen som var veldig klar, slik president Trump uttrykte det, er at territorium som tilhører Ukraina, ikke kan bli forhandlet om uten ukrainsk deltakelse, og kun vil bli forhandlet om av Ukrainas president, sa Macron.