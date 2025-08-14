Putin roser Trump

Russlands president Vladimir Putin ønsker USAs forsøk på å få fred i Ukraina velkommen, dagen før han er ventet å møte president Donald Trump i Alaska.

ROSER TRUMP: Russlands president Vladimir Putin roser USAs president Donald Trumps innsats for fred, dagen før de to møtes i Alaska for å diskutere Ukraina-krigen. Foto: Vjatsjeslav Prokofjev Sputnik / Kreml Pool Photo via AP / NTB
– Den amerikanske regjeringen gjør etter min mening en ganske energisk og inderlig innsats for å få slutt på kamphandlingene, sa under et møte med høytstående tjenestemenn.

Han antydet også at det var muligheter for at Russland og USA kan inngå en avtale om å kontrollere mengden atomvåpen.

Fredagens møte kommer to dager etter at Trump snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og europeiske ledere på video. Der skal Trump angivelig sagt seg enig i at det ikke kan tas beslutninger om ukrainsk territorium uten at Ukraina selv er involvert.

