– Den amerikanske regjeringen gjør etter min mening en ganske energisk og inderlig innsats for å få slutt på kamphandlingene, sa under et møte med høytstående tjenestemenn.

Han antydet også at det var muligheter for at Russland og USA kan inngå en avtale om å kontrollere mengden atomvåpen.

Fredagens møte kommer to dager etter at Trump snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og europeiske ledere på video. Der skal Trump angivelig sagt seg enig i at det ikke kan tas beslutninger om ukrainsk territorium uten at Ukraina selv er involvert.