Israels finansminister: Truer med full annektering

Dersom Palestina anerkjennes som en egen stat i september, vil Israel svare med å overta hele Vestbredden, sier Israels finansminister Bezalel Smotrich.

Category iconSamfunn
Publisert 14. aug. | Oppdatert 14. aug.
Article lead
+ mer
lead
TRUER: Israels finansminister Bezalel Smotrich viser et kart over den nye bosettingen på en pressekonferanse nær Maale Adumim på den israelskokkuperte Vestbredden. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB
TRUER: Israels finansminister Bezalel Smotrich viser et kart over den nye bosettingen på en pressekonferanse nær Maale Adumim på den israelskokkuperte Vestbredden. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB
NTB
Tips meg
Del

– Dere har ingen sjanse. Det vil ikke bli noen palestinsk stat, sa Smotrich på en pressekonferanse i nærheten av en planlagt ny bosetting i Maale Adumim.

– Hvis dere anerkjenner en palestinsk stat i september, vil svaret vårt være å tvinge gjennom full israelsk suverenitet i Judea og Samaria, sa Smotrich med henvisning til de israelske begrepene for Vestbredden.

En rekke land har tatt til orde for å anerkjenne en palestinsk stat under FNs hovedforsamling i september.

Tidligere onsdag ble det kjent at Smotrich har godkjent en plan om å bygge en bosetting som vil skille Øst-Jerusalem og Vestbredden. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kritiserte beslutningen og sa det var i strid med folkeretten.

Både Øst-Jerusalem og Vestbredden er palestinske områder som Israel har okkupert siden 1967.

Smotrich er blant de mest ytterliggående i statsminister Benajmin Netanyahus regjering.

israel
palestina
vestbredden
Bezalel Smotrich
Samfunn

Informasjon om bruk av AI