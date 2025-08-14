– Dere har ingen sjanse. Det vil ikke bli noen palestinsk stat, sa Smotrich på en pressekonferanse i nærheten av en planlagt ny bosetting i Maale Adumim.

– Hvis dere anerkjenner en palestinsk stat i september, vil svaret vårt være å tvinge gjennom full israelsk suverenitet i Judea og Samaria, sa Smotrich med henvisning til de israelske begrepene for Vestbredden.

En rekke land har tatt til orde for å anerkjenne en palestinsk stat under FNs hovedforsamling i september.

Tidligere onsdag ble det kjent at Smotrich har godkjent en plan om å bygge en bosetting som vil skille Øst-Jerusalem og Vestbredden. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kritiserte beslutningen og sa det var i strid med folkeretten.

Både Øst-Jerusalem og Vestbredden er palestinske områder som Israel har okkupert siden 1967.

Smotrich er blant de mest ytterliggående i statsminister Benajmin Netanyahus regjering.