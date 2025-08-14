– Jeg tror han vil få det gjort

USAs president Donald Trump sier han tror Russlands president Vladimir Putin vil inngå en avtale, men at det ikke er sikkert at en våpenhvile vil skje umiddelbart.

Publisert 14. aug. | Oppdatert 14. aug.
AVTALE: USAs president Donald Trump tror Russlands president Vladimir Putin kommer til å inngå en avtale. Her Trump fra en pressekonferanse tidligere denne uken. Foto: Reuters/NTB
NTB
– Jeg tror han vil få det gjort, sier Trump i et radiointervju med Fox News, ifølge Reuters.

– Jeg tror han kommer til å inngå en avtale, sier han også, men legger til at det ikke er sikkert at det vil inngås en umiddelbar våpenhvile.

Samtidig sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov at det ikke planlegges å signeres noen dokumenter på utfallet av toppmøtet mellom USA og Russland.

Trepartsmøte

– Det vil være en stor tabbe å prøve å spå utfallet av høynivåforhandlingene mellom Russland og USA, sier Peskov også.

Fredagens møte setter opp et nytt møte der det kan inngås en avtale, sier Trump.

Onsdag kveld sa Trump at han raskt vil få i stand et trepartsmøte med Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Ringer hvis møtet går bra

Trump har gjentatte ganger truet med å innføre sanksjoner dersom fredagens møte ikke går bra.

– Økonomiske insentiver og sanksjoner er veldig mektige, sier han.

Dersom fredagens møte går bra, sier Trump at han kommer til å ringe Zelenskyj og europeiske samarbeidspartnere etterpå. Dersom det går dårlig, kommer han ikke til å ringe noen, sier han.

Fredagens møte i Anchorage i Alaska er det første mellom presidentene siden 2018.

Fakta om møtet mellom Trump og Putin

  • USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin møtes 15. august.
  • Møtet finner sted på Elmendorf-Richardson-militærbasen i Anchorage, som er Alaskas største by.
  • Ifølge Det hvite hus og Kreml skal de to presidentene møtes på tomannshånd, bare med tolker til stede.
  • Møtet skal etter planen starte 11.30 lokal tid, 21.30 norsk tid.
  • Delegasjoner fra USA og Russland skal også møtes til arbeidslunsj.
  • Etter møtet er det planlagt felles pressekonferanse, men ifølge Trump vil den kun finne sted dersom han er fornøyd med utfallet av møtet.
  • Trump sier også at han vil ringe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og europeiske ledere etter møtet, men kun dersom han har gode nyheter.
  • Trump har tidligere hevdet at en avtale mellom Russland og Ukraina er «svært nær» og at den vil innebære utveksling av territorier.
  • Zelenskyj har omtalt møtet mellom Trump og Putin som «dødfødt» og har nektet for at Ukraina er villig til å overgi territorium «til okkupanter».
Kilde: Reuters / NBC / NTB

