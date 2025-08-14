– Jeg tror han vil få det gjort, sier Trump i et radiointervju med Fox News, ifølge Reuters.

– Jeg tror han kommer til å inngå en avtale, sier han også, men legger til at det ikke er sikkert at det vil inngås en umiddelbar våpenhvile.

Samtidig sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov at det ikke planlegges å signeres noen dokumenter på utfallet av toppmøtet mellom USA og Russland.

Trepartsmøte

– Det vil være en stor tabbe å prøve å spå utfallet av høynivåforhandlingene mellom Russland og USA, sier Peskov også.

Fredagens møte setter opp et nytt møte der det kan inngås en avtale, sier Trump.

Onsdag kveld sa Trump at han raskt vil få i stand et trepartsmøte med Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Ringer hvis møtet går bra

Trump har gjentatte ganger truet med å innføre sanksjoner dersom fredagens møte ikke går bra.

– Økonomiske insentiver og sanksjoner er veldig mektige, sier han.

Dersom fredagens møte går bra, sier Trump at han kommer til å ringe Zelenskyj og europeiske samarbeidspartnere etterpå. Dersom det går dårlig, kommer han ikke til å ringe noen, sier han.

Fredagens møte i Anchorage i Alaska er det første mellom presidentene siden 2018.