Trumps forsvarsdrøm: Ingen vet noe som helst

Donald Trump har beordret byggingen av «Golden Dome for America», et gigantisk rakett- og luftforsvarsprogram til anslått 175 milliarder dollar. Målet er å beskytte hele USA mot missiler. Problemet er at forsvarsindustrien vet lite om hva de faktisk skal levere, skriver Bloomberg.

På rom- og missilforsvarssymposiet i Huntsville, Alabama, var temaet på alles lepper, men ingen fra myndighetene fikk nevne prosjektet ved navn. En egen paneldebatt ble fjernet i forkant.

Forsinker

Ledende forsvarsselskaper som Lockheed Martin, RTX og Northrop Grumman viste frem teknologi de mener kan bli en del av prosjektet. Alle understreket muligheten for samarbeid – også med oppstartsbedrifter.

Ifølge Trump skal systemet inkludere eksisterende teknologi, nyutviklede komponenter og rombaserte avskjærere. Han har lovet at det skal være operativt før hans presidentperiode er over. Kongressens budsjettkontor anslår prislappen til hele 542 milliarder dollar, langt over Det hvite hus’ tall.

Riki Ellison i Missile Defense Advocacy Alliance mener uklarheten fra Trump kun er negativt.

«Det bare forsinker dette og legger mer press på å få det i gang», mener han.

Pentagon opplyser at de holder tilbake informasjon av operative hensyn. Enkelte snakket likevel åpent om teknologien. Milton Carroll i Peraton tror restriksjonene snart vil lettes.

«Det er et flyktig øyeblikk. Vi må gjøre en stor endring nå», sier Collins.