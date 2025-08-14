Trump ønsker snarlig møte mellom Zelenskyj og Putin

President Donald Trump vil ha et snarlig møte mellom Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj og sier at de to presidentene kanskje kan møtes i Alaska.

Publisert 14. aug.
– Alt jeg ønsker i morgen er å legge til rette for det neste møtet, som bør finne sted raskt. Jeg vil gjerne se at det skjer, kanskje i Alaska, sier president Donald Trump. Foto: Alex Brandon / AP / NTB Alex Brandon / AP / NTB
NTB
Fredag møter han Putin i Anchorage.

– Alt jeg ønsker i morgen er å legge til rette for det neste møtet, som bør finne sted raskt. Jeg vil gjerne se at det skjer, kanskje i Alaska, sier Trump.

Europeiske ledere kan også kanskje bli med på det neste møtet, sier han, men uten å oppgi hvem han i så fall har i tankene.

– Det blir et møte mellom president Putin, president Zelenskyj, meg selv, og kanskje vi også tar med noen europeiske ledere. Eller kanskje ikke, sier Trump.

Verken Moskva eller Kyiv har kommentert opplysningene om et mulig møte mellom Putin og Zelenskyj i Alaska.

Trump og Putin møtes fredag kveld norsk tid på tomannshånd på Elmendorf-Richardson-militærbasen i Anchorage.

Det hvite hus har beskrevet møtet som «en lytteøvelse,» og en talsmann for Putin sier at det ikke er planer om å undertegne verken avtaler eller sluttdokumenter.

Trump har tidligere hevdet at en avtale mellom Russland og Ukraina er «svært nær», men dette er verken bekreftet fra russisk eller ukrainsk side.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har omtalt møtet mellom Trump og Putin som «dødfødt».

