Mann som kastet sandwich på tjenestemann, jobbet i justisdepartementet

– Jeg fikk nettopp vite at den skyldige jobbet i justisdepartementet. IKKE LENGER, skriver justisminister Pat Bondi på det sosiale mediet X.

– Han er ikke bare SPARKET, han er også tiltalt for grov kriminalitet, legger Bondi til.

I justisdepartementet har den 37 år gamle mannen bistått advokater i internasjonale saker i strafferettsavdelingen. Han blir nå tiltalt for grov vold for hendelsen da flere agenter fra USAs toll- og grensekontroll patruljerte i Washington søndag kveld.

37-åringen skal ha kalt tjenestemennene «fascister» og ropt «jeg vil ikke ha dere i byen min,» før han svingte armen bakover og kastet sandwichen med kraft mot agenten, heter det i kjennelsen.

Agentene har midlertidig overtatt kontroll over byens politistyrke for å bekjempe det president Donald Trump har beskrevet som en kriminalitetskrise i den amerikanske hovedstaden.

Statistikken har imidlertid vist et kraftig fall i voldskriminaliteten i Washington siden 2023.

37-åringens advokat sier at klienten ikke har tatt stilling til kjennelsen og har ingen ytterligere kommentarer. Mannen har imidlertid innrømmet å ha kastet sandwichen.

Han ble først pågrepet søndag etter hendelsen og pågrepet på nytt torsdag i forbindelse med tiltalen.

