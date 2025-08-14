Fortsatt ingen enighet om plastavtale i Genève

Håpet om å komme fram til en avtale i løpet av torsdagen svant etter hvert som klokka tikket mot midnatt torsdag, men kilder i Genève opplyste at møtet om nødvendig ville fortsett utover natten.

Ingenting tyder imidlertid på noe gjennombrudd ettersom et mindretall av såkalt likesinnede land blokkerer flertallets ønske om en avtale for å begrense verdens plastproduksjon.

I spissen for de likesinnede landene står land i Midtøsten med ikke-demokratiske regimer og stor oljeproduksjon.

Det kreves rundt 2 liter olje for hver kilo plast som produseres.

Utløste raseri

Forhandlingene om en ny plastavtale har pågått i tre år og blir i Genève ledet av den ecuadorianske diplomaten Luis Vayas Valdivieso.

Han la tidligere i uka fram et nytt utkast til enighet, men det utløste raseri i omtrent alle fraksjonene på møtet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Flertallets krav ble ikke bare tråkket på, men «spyttet på og brent», ifølge Panamas delegasjon.

– Dette er rett og slett avskyelig. Dette er ikke ambisjon, det er kapitulasjon, hevdet Panamas forhandlere.

Delegasjonene fra Mexico, Canada, Storbritannia, EU og Norge har uttrykt støtte til Panamas syn, ifølge nyhetsbyrået AP.

Fortsatt håp

Til tross for harde fronter i Genève har klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) fortsatt et håp om enighet.

– Jeg er fortsatt forsiktig optimist og tror det er mulig å få på plass en endelig avtale, sa han på telefon til NTB torsdag ettermiddag.

Norge er blant landene som ønsker begrensninger på verdens plastproduksjon, samt utfasing av helseskadelige stoffer fra plasten.

Begrensninger av plastproduksjon var imidlertid ikke lenger tema torsdag, opplyste Eriksen.

Norge håper i stedet på en avtale som omfatter all plastforurensing og har globale tiltak for å bremse forurensingen.

