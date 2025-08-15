Norges mektigste kvinner: Disse styrer Norge uten at du vet det
Én trekker i trådene på Statsministerens kontor, en annen har ansvaret for Norges sikkerhet, en tredje leder beredskapen i en urolig tid, mens en fjerde har hånd på skattepolitikken. Norges toppbyråkrater står sjelden i rampelyset, men sitter tett på maktens kjerne.
Statsministerens nærmeste: Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo (t.h.) har en nøkkelrolle i norsk toppforvaltning. Foto: Tore Kristiansen/NTB