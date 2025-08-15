Norges mektigste kvinner: Disse styrer Norge uten at du vet det

Én trekker i trådene på Statsministerens kontor, en annen har ansvaret for Norges sikkerhet, en tredje leder beredskapen i en urolig tid, mens en fjerde har hånd på skattepolitikken. Norges toppbyråkrater står sjelden i rampelyset, men sitter tett på maktens kjerne.

Category iconSamfunn
Publisert 15. aug. | Oppdatert 17. aug. 12:44
Article lead
+ mer
lead
Statsministerens nærmeste: Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo (t.h.) har en nøkkelrolle i norsk toppforvaltning.  Foto: Tore Kristiansen/NTB
Statsministerens nærmeste: Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo (t.h.) har en nøkkelrolle i norsk toppforvaltning.  Foto: Tore Kristiansen/NTB
Tonje K. Tellefsen
Tips meg
Del
norges mektigste kvinner
Samfunn

Informasjon om bruk av AI