Trygve Hegnar: – Aksjen er livsfarlig

– Erna burde ha trukket seg for lenge siden. Ingen synes Erna er spennende. Hennes tid er over, sier Trygve Hegnar. – Politikerne tror alle helst vil jobbe. Slik er det ikke. Mange vil sluntre unna.

KUNSTIG SKILLE: – Hele formuesskatten må bort. Det er en dårlig skatt og skillet mellom en nedbetalt bolig og såkalt arbeidende kapital er kunstig. Når det er fire land i verden som har formuesskatt, så det burde gå opp et lys for politikerne, sier Trygve Hegnar. Foto: Finansavisen
