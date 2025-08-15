Trygve Hegnar: – Aksjen er livsfarlig
– Erna burde ha trukket seg for lenge siden. Ingen synes Erna er spennende. Hennes tid er over, sier Trygve Hegnar. – Politikerne tror alle helst vil jobbe. Slik er det ikke. Mange vil sluntre unna.
Publisert 15. aug.
KUNSTIG SKILLE: – Hele formuesskatten må bort. Det er en dårlig skatt og skillet mellom en nedbetalt bolig og såkalt arbeidende kapital er kunstig. Når det er fire land i verden som har formuesskatt, så det burde gå opp et lys for politikerne, sier Trygve Hegnar. Foto: Finansavisen