KUNSTIG SKILLE: – Hele formuesskatten må bort. Det er en dårlig skatt og skillet mellom en nedbetalt bolig og såkalt arbeidende kapital er kunstig. Når det er fire land i verden som har formuesskatt, så det burde gå opp et lys for politikerne, sier Trygve Hegnar. Foto: Finansavisen

Lukk