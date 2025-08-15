– Ideelt sett burde vi kanskje ikke gitt noe, sier Ringnes til Klassekampen.

Ringnes har gitt én million kroner hver til Høyre, Frp og Venstre gjennom selskapet Eiendomsspar. Han peker på LOs støtte til Arbeiderpartiet – 20 millioner kroner i år – som forklaring på gavmildheten.

– Når LO gir så mye til Arbeiderpartiet, og sitter i valgkomiteen deres og alt mulig rart, så må noe demme opp. Det blir liksom å prøve å skape en «level playing field», altså lik spillebane for alle, sier han.

Han mener det bør settes et tak på hvor mye man kan gi – «dersom LO også må forholde seg til det».

Ringnes sier videre han gjerne skulle gitt penger til KrF, men at partiet kom litt sent opp på radaren.

– De har en veldig fin og fornuftig profil under sin nye leder. Men så hadde jeg jo brukt opp alle pengene på de tre andre partiene, så da ble det sånn, sier han.

Aldri før er det blitt sprøytet så mange millioner inn til partiene på Stortinget som i denne valgkampen. I 2024 og 2025 har partiene samlet mottatt over 200 millioner kroner fra private givere og organisasjoner, viste en gjennomgang Dagens Næringsliv presenterte denne uka.

