Dagens Industri

Russerne har for øyeblikket et militært overtak i Ukraina. Men styrkeforholdet på slagmarken gir ikke hele bildet. Varsellampene blinker nesten overalt i den russiske økonomien. Statens utgifter til krigsinnsatsen skyter i været samtidig som inntektene krymper.

Russland taper krigen om økonomien. En resesjon står for døren. Samtidig kommer signaler om at russiske banker står på randen av kollaps.

Dette forskyver maktbalansen før forhandlingene i Alaska. Amerikanerne og europeerne bør utnytte den russiske økonomiens sårbare stilling til å legge ytterligere press på Vladimir Putin.

I bunn og grunn skyldes bankenes problemer krigen. Den russiske hæren har et umettelig behov for raketter, droner og granater. Forsvarsutgiftene økte i fjor med rundt 40 prosent til litt over 7 prosent av BNP, ifølge Sipri. Opprustningen har drevet opp landets vekst, noe som har gitt inntrykk av at vestlige sanksjoner er uten virkning.

Men nå gjør virkeligheten seg gjeldende. Det er mangel på innsatsvarer og arbeidskraft, noe som har presset opp prisene. Inflasjonen ligger langt over målet på 4 prosent. Sentralbanken senket riktignok styringsrenten til 18 prosent i juli, men også dette nivået er uholdbart.

Økonomien er på vei nedover. Nylig reviderte Det internasjonale pengefondet (IMF) ned Russlands BNP-vekst for inneværende år til 0,9 prosent – et dramatisk fall fra fjorårets 4,3 prosent. Den russiske krigsøkonomien viser utvilsomt tegn til å gå i oppløsning. En bankkrise kan bli dråpen som får begeret til å renne over.

The Wall Street Journal

President Donald Trump vet at folk flest er skeptiske til tollpolitikken hans. Derfor prøver administrasjonen å overbevise velgerne om at noen andre enn amerikanske husholdninger betaler for tolløkningene. Men ferkse inflasjonstall hvem som faktisk betaler, og reallønningene stiger fortsatt ikke raskt nok.

Financial Times

Storbritannias Labour-regjering kan ikke gi etter for enhver lobbykampanje fra næringslivet. Men den bør lytte til AstraZeneca-sjef Pascal Soriot og hans kolleger i legemiddelindustrien. Hvis ikke, risikerer den å kaste bort fordelene bransjen har ved å operere i landet.

Die Welt

Ett av triksene fra Hamas er å omtale Israels regjering som ytre høyre. Tyske medier og politikere spiller med på dette. Samtidig råder det en uforbeholden beundring for Adolf Hitlers holocaust blant palestinske arabere. Ingen steder i verden er Hitler så populær.

