– SV, Rødt, Venstre og MDG er nå enige om at oljefondets investeringer i israelske selskaper skal legges fram for Stortinget, med redegjørelse fra regjeringen, debatt og mulighet til å fremme forslag og fatte vedtak, skriver partiene i en felles pressemelding fredag formiddag.

Gjennom en lite brukt regel i Stortinget kan et mindretall av partiene i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen kreve at regjeringen legger fram en sak for Stortinget. Det må være minst 6 av de 24 faste medlemmene i komiteen som står bak et slikt krav.

– SV og Rødt har to medlemmer hver i komiteen, Venstre og MDG ett. Stortingets presidentskap bestemmer tidspunktet for behandlingen, skriver partiene.

Det var Aftenposten som meldte om saken først fredag formiddag.

Inn på teppet

Etter at oljefondets Israel-investeringer ble kjent i begynnelsen av august, ba Rødt-leder Marie Sneve Martinussen Stortingets presidentskap om å innkalle inn til et møte, samt at regjeringen kalles inn på teppet.

Rødt foreslo dermed å avbryte stortingsferien. Stortinget samles normalt ikke før i oktober.

På et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen fredag morgen ble det nødvendige mindretallet sikret for at regjeringen må svare for oljefondets investeringer i Israel.

Fikk tilslutning

– Det er viktig at Rødt har fått tilslutning til at dette må opp i et stortingsmøte. Stortinget legger rammene, og det er et gedigent flertall i det norske folk for å trekke oljefondet ut av okkupasjon og ut av Israel, sier partileder Marie Sneve Martinussen i Rødt i en felles pressemelding fra partiene.

De vil ha møtet før den ordinære sesjonen starter. Målet er få et flertall med på å stramme inn retningslinjene.

– Oljefondets etiske regler må oppdateres. Investeringene i Israel har vist at fondet er kommet i utakt med folks forventninger om hva som er riktig og gal bruk av norske penger. Dette må Stortinget diskutere og løse raskt, sier partileder Rasmus Hansson i MDG.

– Må svare

– Norge har medvirket til krig, okkupasjon og folkemord, tross endeløse advarsler. Det er på tide at det behandles med det alvor og den energien saken fortjener, sier Ingrid Fiskaa i SV.

Det var etter at Aftenposten og FriFagbevegelse hadde avdekket at flere av selskapene som oljefondet var investert i Israel, kunne kobles til krigføringen på Gaza, at kritikken mot oljefondets leder, Nicolai Tangen, Etikkrådet og regjeringen begynte å vokse.

– Oljefondet er folkets sparepenger, og de skal aldri investeres i strid med folkeretten. Når situasjonen er så alvorlig som nå, kan ikke Jens Stoltenberg skyve ansvaret bort og vente på flere gjennomganger. Regjeringen må svare, sier partileder Guri Melby i Venstre