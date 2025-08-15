– Det er på tide å avslutte krigen, og de nødvendige skritt må bli tatt av Russland. Vi stoler på Amerika, skriver Zelenskyj på Telegram og X.

Han oppfordrer Trump til å overbevise Putin om å stanse invasjonen.

Zelenskyj sier det er mye som står på spill, og han sier fredagens toppmøte i Alaska både må bane vei for en rettferdig fred, og for diskusjoner mellom toppledere fra både USA, Ukraina og Russland.

– Vi er klare, som alltid, til å jobbe så effektivt som mulig, skriver han.

Trump og Putin møtes i Anchorage i Alaska klokka 21.30 fredag kveld norsk tid.