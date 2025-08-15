Zelenskyj før toppmøte: – Vi stoler på Amerika

Det er viktig at Donald Trump og Vladimir Putins møte åpner opp et spor som leder mot en rettferdig fred, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Publisert 15. aug.
Fredagens toppmøte i Alaska må bane vei for en rettferdig fred og for diskusjoner mellom toppledere fra både USA, Ukraina og Russland, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.  Foto: NTB
NTB
– Det er på tide å avslutte krigen, og de nødvendige skritt må bli tatt av Russland. Vi stoler på Amerika, skriver Zelenskyj på Telegram og X.

Han oppfordrer Trump til å overbevise Putin om å stanse invasjonen.

Zelenskyj sier det er mye som står på spill, og han sier fredagens toppmøte i Alaska både må bane vei for en rettferdig fred, og for diskusjoner mellom toppledere fra både USA, Ukraina og Russland.

– Vi er klare, som alltid, til å jobbe så effektivt som mulig, skriver han.

Trump og Putin møtes i Anchorage i Alaska klokka 21.30 fredag kveld norsk tid.

