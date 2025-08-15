De to presidentene skal etter planen møtes i 21.30-tiden norsk tid, er det tidligere opplyst.

Ifølge Det hvite hus skal de møtes på tomannshånd, bare med tolker til stede. RIA melder derimot at de vil ha med seg medarbeidere.

De to lands delegasjoner skal også ha en arbeidslunsj sammen, er det tidligere opplyst.

Trumps delegasjon teller blant andre utenriksminister Marco Rubio, handelsminister Howard Lutnick, finansminister Scott Bessent og CIA-direktør John Ratcliffe.

Putin har ifølge BBC med seg utenriksminister Sergej Lavrov, forsvarsminister Andrej Belousov, sin nære rådgiver Jurij Usjakov og finansminister Anton Siluanov.

Sjefen for Russlands statlige investeringsfond, Kirill Dmitrijev, er også med i følget, og ifølge ham vil møtet dreie seg om mer enn krigen i Ukraina.

Ifølge Dmitrijev vil alle sider ved forholdet mellom USA og Russland bli tema under møtet, og målet er å bedre forholdet mellom de to land, ikke bare økonomisk.

Det samme ble understreket av Usjakov torsdag.