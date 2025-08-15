Ukrainske militærmyndigheter har i flere uker konsentrert angrepene mot oljeanlegg og raffinerier ved bruk av langtrekkende droner. Angrepene blir betegnet som en gjengjeldelse for stadig russiske angrep nattetid mot ukrainske byer og energiknutepunkter.

Den ukrainske forsvarsledelsen opplyste fredag at ukrainske droner hadde angrepet et stort oljeraffineri i den russiske byen Syzran hele 800 kilometer bak frontlinjen.

– Dette oljeraffineriet er et av de største i Rosneft-systemet, heter det i en melding fra den ukrainske generalstaben. Rosneft er navnet på det gigantiske statskontrollerte selskapet som har olje- og gassanlegg over hele Russland.

Drivstoff til flyvåpenet

Ukrainerne sier at raffineriet forsynte det russiske flyvåpenet med drivstoff og også hadde store leveranser til den russiske hæren. Ubekreftede videoer i sosiale medier viser flere store branner og store, grå røykskyer i morgentimene fredag.

Forsvarsstaben sier det også har vært angrep mot havna i Olja i Astrakhan-regionen sør i Russland. Et skip fra Iran med dronedeler og ammunisjon skal være truffet.

Havnen i Kaspihavet er viktig for forsyninger av militært utstyr fra Iran til Russland.

Boligblokk i Kursk

I et separat angrep skal ukrainske droner ha truffet en boligblokk i grenseregionen Kursk. Her skal en person være drpet og et titall skadet. Det er lokale russiske tjenestemenn som melder dette på Telegram.

Angrepene fredag skjedde bare timer før toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Alaska, der krigen i Ukraina er hovedtema. Ukraina er ikke invitert til møtet.

Samtidig melder Russland at de gjør fremskritt i Øst-Ukraina. Ukrainske kilder melder at seks sivile ukrainere ble drept under nye russiske framstøt mot landsbyer i Kharkiv- og Donetsk-regionene.