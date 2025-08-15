I en kort kommentar til Fox News om bord i Air Force One uttrykker Trump en positiv forventning, men som vanlig garderer han seg og tar et forbehold.

– Jeg tror det kommer til å gå bra, hvis ikke drar jeg raskt hjem. Jeg kommer til å gå fra møtet, ja, sier presidenten til Bret Baier fra Fox News.

Fredag formiddag lokal tid viste videoklipp i sosiale medier en sekvens fra midtgangen i flyet der Trump slår av en prat med medfølgende presse.

– Jeg vil ha en våpenhvile raskt. Jeg vet ikke om det blir i dag, men jeg blir ikke fornøyd hvis det ikke blir i dag. Jeg vil ha en slutt på all denne drepingen, sier Trump.