Tror Putin-møte går bra: – Hvis ikke drar jeg raskt hjem

Donald Trump tror møtet med Vladimir Putin kommer til å gå bra, «hvis ikke, drar jeg hjem ganske raskt».

Category iconSamfunn
Publisert 15. aug.
Article lead
+ mer
lead
MØTER PUTIN: USAS president Donald Trump. Foto: Bloomberg
MØTER PUTIN: USAS president Donald Trump. Foto: Bloomberg
NTB
Tips meg
Del

I en kort kommentar til Fox News om bord i Air Force One uttrykker Trump en positiv forventning, men som vanlig garderer han seg og tar et forbehold.

– Jeg tror det kommer til å gå bra, hvis ikke drar jeg raskt hjem. Jeg kommer til å gå fra møtet, ja, sier presidenten til Bret Baier fra Fox News.

Fredag formiddag lokal tid viste videoklipp i sosiale medier en sekvens fra midtgangen i flyet der Trump slår av en prat med medfølgende presse.

– Jeg vil ha en våpenhvile raskt. Jeg vet ikke om det blir i dag, men jeg blir ikke fornøyd hvis det ikke blir i dag. Jeg vil ha en slutt på all denne drepingen, sier Trump.

donald trump
vladimir putin
Samfunn

Informasjon om bruk av AI