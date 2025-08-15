Donald Trump har landet: – Mye står på spill

USAs president Donald Trump har ankommet Elmendorf-Richardson-militærbasen i Anchorage, der hans russiske motpart Vladimir Putin er ventet om kort tid.

Publisert 15. aug. | Oppdatert 15. aug.
FREMME: President Donald Trump har landet i Anchorage der det er klart for toppmøte med Russlands president Vladimir Putin. Dette bildet ble tatt da Trump gikk om bord i Air Force One på Andrews-basen fredag. Foto: AP / NTB
NTB
– Mye står på spill, skrev Trump på sin egen plattform, Truth Social, før han gikk om bord i flyet.

Med seg har han en delegasjon bestående av utenriksminister Marco Rubio, handelsminister Howard Lutnick, finansminister Scott Bessent og CIA-direktør John Ratcliffe.

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov er det ventet at den russiske presidentens fly lander i Anchorage klokka 21 norsk tid.

Ifølge Det hvite hus blir møtet mellom de to presidentene likevel ikke på tomannshånd ettersom Trump vil ha med seg Rubio og sin spesialutsending Steve Witkoff.

Putins delegasjon teller blant andre hans nære rådgiver Jurij Usjakov, utenriksminister Sergej Lavrov og forsvarsminister Andrej Belousov, men det er ikke kjent hvem av dem som blir med på møtet med Trump.

Temaet for toppmøtet er først og fremst krigen i Ukraina, men en avtale om våpenhvile vil ifølge Kreml ikke bli undertegnet.

Det hvite hus har betegnet toppmøtet som «en lytteøvelse», mens Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har omtalt det som «dødfødt».

