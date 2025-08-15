– Mye står på spill, skrev Trump på sin egen plattform, Truth Social, før han gikk om bord i flyet.

Med seg har han en delegasjon bestående av utenriksminister Marco Rubio, handelsminister Howard Lutnick, finansminister Scott Bessent og CIA-direktør John Ratcliffe.

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov er det ventet at den russiske presidentens fly lander i Anchorage klokka 21 norsk tid.

Ifølge Det hvite hus blir møtet mellom de to presidentene likevel ikke på tomannshånd ettersom Trump vil ha med seg Rubio og sin spesialutsending Steve Witkoff.

Putins delegasjon teller blant andre hans nære rådgiver Jurij Usjakov, utenriksminister Sergej Lavrov og forsvarsminister Andrej Belousov, men det er ikke kjent hvem av dem som blir med på møtet med Trump.

Temaet for toppmøtet er først og fremst krigen i Ukraina, men en avtale om våpenhvile vil ifølge Kreml ikke bli undertegnet.

Det hvite hus har betegnet toppmøtet som «en lytteøvelse», mens Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har omtalt det som «dødfødt».