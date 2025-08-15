Trump hilser Putin velkommen til USA

De to håndhilste på den røde løperen som var rullet ut foran Air Force One og det russiske offisielle flyet. Det amerikanske følget landet i Anchorage en drøy halvtime før det russiske regjeringsflyet med Putin og hans delegasjon.

De to presidentene småsnakket og viste med smil og kroppsspråk at det var en avslappet atmosfære over ankomstseremonioen. De gikk sammen et stykke fram til et podium for å la seg fotografere av verdenspressen.

Under denne sekvensen viste Trump tydelig at han var i godt lune, og Putin på sin side smilte og virket avslappet.

Etter den korte formelle seansen ute på flyplassen gikk de to til bilkortesjen som skulle bringe delegasjonene til konferanserommet. Trump inviterte med seg Putin i sin pansrede presidentlimousin, og de forlot ankomstområdet sammen.

Den første runden med samtaler skal skje inne på militærbasen, men ikke som et møte kun med presidentene og deres tolker. Det hvite hus opplyser at Trump skal ha med seg utenriksminister Marco Rubio og sin spesialutsending Steve Witkoff. Ved Putins side er hans nære rådgiver Jurij Usjakov og utenriksminister Sergej Lavrov.