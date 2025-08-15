Trump og Putin: Diskuterer Ukrainas fremtid

Trump ankom Elmendorf-Richardson-militærbasen først og sto og ventet ved den røde løperen da Putins fly landet.

Omkranset av amerikanske kampfly og med sitt eget Air Force One-fly i bakgrunnen håndhilste Trump på den russiske presidenten.

De to småsnakket, smilte og så ut til å være i godt lune, før de entret et podium der de kort poserte for fotografene. Deretter forsvant begge inn i Trumps pansrede Cadillac-limousin.

Putin er rett nok etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for krigsforbrytelser i Ukraina, men har ingen grunn til bekymring under besøket i Alaska ettersom USA ikke anerkjenner domstolens jurisdiksjon.

Ikke på tomannshånd

Fra flyplassen fortsatte de to presidentene rett til et møtelokale på militærbasen.

Det hvite hus opplyste først at Trump og Putin skulle møtes på tomannshånd, men dette ble endret.

Bilder fra møtelokalet viste at Putin hadde tatt med seg sin nære rådgiver Jurij Usjakov og utenriksminister Sergej Lavrov.

Trump hadde tatt med seg utenriksminister Marco Rubio og spesialutsending Steve Witkoff, som besøkte Moskva tidligere i måneden.

TOPPMØTE: USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin hadde med seg flere medarbeidere under toppmøtet på Elmendorf-Richardson-basen i Anchorage i Alaska fredag. Foto: AP / NTB

Kan bli langvarig

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov vil møtet minst vare i seks-syv timer. Trump hevdet på sin side at det også kunne bli kortvarig.

– Jeg tror det kommer til å gå bra, hvis ikke drar jeg raskt hjem. Jeg kommer til å gå fra møtet, sa han til Fox News.