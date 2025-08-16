Trump etter toppmøtet: – Russland er en veldig stor makt, det er ikke Ukraina

Toppmøtet varte i nesten tre timer og etter møtet holdt de to presidentene en 19 minutter lang pressekonferanse der Putin fikk ordet først. Den russiske presidenten brukte det meste av tiden på en historieforelesning.

Trump på sin side sa at han og Putin var enige om mye, men ikke om alt.

I et intervju med Sean Hannity i Fox News etter samtalene ble Trump spurt om hvilket råd han ville gi Zelenskyj etter Alaska-toppmøtet:

– Han må inngå en avtale. Russland er en veldig stor makt, og det er ikke de.

50-50

Trump kalte møtet en suksess, sa at han og Putin gjorde store fremskritt. På spørsmål, ga han møtet karakteren ti på en skala fra én til ti, siden de to presidentene, ifølge Trump, kom så godt overens.

Om hvor nær en avtale kan være sa Trump:

– Jeg sier 50-50, fordi så mange ting kan skje. Men jeg tror president Putin ønsker å løse problemet.

Under pressekonferansen sa Trump at de hadde gjort fremskritt:

– Vi ble enige på veldig mange punkter. Det er et par store vi ikke helt har fått på plass, men vi har gjort fremskritt, sa Trump foran et bakteppet med teksten «Pursuing Peace» – «På vei mot fred».

UTEN AVTALE: Toppmøtet mellom Putin og Trump ble avsluttet uten avtale om våpenhvile eller fred i Ukraina. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

Ingen avtale

– Det finnes ingen avtale før det faktisk er en avtale, la han til.

Samtalene så ikke ut til å ha ført til konkrete skritt mot våpenhvile eller til et mulig møte mellom Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som Trump hadde satt som mål for toppmøtet.

Putin sa han forventet at Ukraina og europeiske allierte ville forholde seg konstruktivt til resultatene av forhandlingene med USA og ikke forsøke å «underminere den gryende framgangen».

– Jeg forventer at dagens avtaler vil bli et referansepunkt, ikke bare for å løse Ukraina-problemet, men også for å gjenopprette forretningsmessige og pragmatiske relasjoner mellom Russland og USA, sa Putin.

– Grunnleggende årsaker

Samtidig gjentok Putin Moskvas posisjon om at det såkalte «grunnleggende årsakene» til konflikten må elimineres for å oppnå en varig fred – et tegn på at han fortsatt er motvillig til å inngå noen våpenhvile.

– For at en løsning skal bli varig, må de grunnleggende årsakene fjernes. Russlands legitime bekymringer må tas på alvor, og det må gjenopprettes en rettferdig balanse i Europas og verdens sikkerhet, sa Putin.

Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, mener det er tydelig hvem som gikk seirende ut av møtet mellom Trump og Putin.

– Trump tapte ikke, men Putin vant klart, sier Bolton til CNN.

Han sier Trump ikke kom ut av samtalene med noe annet enn flere møter, mens Putin kom langt på vei med å gjenopprette forholdet til USA.