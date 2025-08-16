Søreide: – Putin bruker dialogen med USA til å hale ut tiden

– Putin ser så langt ut til å lykkes med å bruke dialogen med USA som et påskudd for å hale ut tiden, mens angrepene på Ukraina fortsetter med økende styrke. Juli var den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på over to år, sier hun i en epost til NTB lørdag morgen.

Hun peker på at Trump ikke har lagt press på Putin for å få ham til forhandlingsbordet med en reell hensikt om fred, og at Putins strategiske mål for krigen står fast.

– Putin har allerede oppnådd svært mye uten å gi noe, og hans uriktige historiefortelling om krigen fikk stå uimotsagt under pressemøtet, sier Søreide.

– Trump varslet også på forhånd om alvorlige konsekvenser for Russland om det ikke ble en våpenhvile, men det er så langt ingen tegn til at presidenten har satt makt bak kravet, sier hun.

Hun advarer mot at et gjenopptatt politisk og økonomisk samarbeid mellom Russland og USA kan sende et farlig signal.

– Hvis Russland nå får gjenopprettet samarbeid med USA, ser Putin at bruk av militærmakt lønner seg. Det er helt uakseptabelt, sier hun.

Søreide understreker at Ukraina selv må bestemme når og på hvilke vilkår de vil forhandle om fred, og at landet trenger troverdige sikkerhetsgarantier for at en avtale skal være holdbar.

– Ukrainas og Europas framtid kan ikke avgjøres ved et forhandlingsbord mellom Putin og Trump. Dersom det var Norge som var under angrep, hadde vi aldri akseptert at andre skulle diktere når og på hvilke vilkår vi skulle forhandle om fred, sier hun.