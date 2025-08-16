Forsker: – Møtet var en stor suksess for Putin

– Møtet brakte Putin ut av den diplomatiske kulden, sier forsker og professor Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet

– Han har gjenopprettet det gode forholdet til Trump, kan fortsette krigen og unngikk atter en gang straffesanksjonene Trump stadig truer med, skriver Mjelde i en epost til NTB.

Han peker på at Trump sto igjen uten et konkret resultat.

– Trump fikk ingen «deal» å sole seg i glansen av. Møtet kunne gått verre for Trump, men han fikk ikke de store overskriftene som han alltid er ute etter, skriver Mjelde.

USA-eksperten og statsviteren mener møtet i utgangspunktet var en feilvurdering.

– Dette var et forhastet møte som ikke burde ha funnet sted. Det brakte Putin ut av den diplomatiske kulden, men noe gjennombrudd i fredsforhandlingene lå aldri i kortene, sier Mjelde.