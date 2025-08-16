WEF fikk et varsel mot Schwab i april og innledet på bakgrunn av dette etterforskning. Schwab kunngjorde samtidig at han trakk seg som styreleder, uten å oppgi grunn.

Bak varslingen sto angivelig flere tidligere og nåværende ansatte. De hevdet blant annet å ha tatt ut tusenvis av dollar fra minibanker på Schwabs vegne, samt at han brukte WEF-midler til å betale for privat massasje på hoteller.

Schwab ble også anklaget for å ha tillatt seksuell trakassering og diskriminering av kvinnelige ansatte.

Schwab kalte anklagene for løgn, og WEF har nå konkludert med at det ikke foreligger «beviser for vesentlige forseelser» fra hans side.

87 år gamle Schwab har i flere tiår tatt imot verdensledere innen politikk, nærings- og samfunnsliv på den årlige samlingen i Davos.