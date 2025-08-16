Eide kommenterte toppmøtet mellom Trump og Putin da han møtte pressen i Oslo lørdag morgen.

Så langt er det lite vi vet om innholdet i møtet i Alaska, konstaterte utenriksministeren. Hans inntrykk er at ingen konkrete beslutninger ble tatt, noe som var i tråd med signalene i forkant.

– Ønsker splittelse

På spørsmål fra NTB svarte Eide at det er stor risiko for at Putin forsøker å kjøpe seg tid.

– Det er ingen tvil om at Putin forsøker å splitte USA fra Europa og resten av de allierte, sa Eide, som la til at det må jobbes beinhardt for å unngå at det skjer.

Utenriksministeren mener presset på Russland må opprettholdes, videreføres og gjerne også økes.

Nær kontakt med allierte

I løpet av morgentimene regner Eide med å få vite mer om innholdet i toppmøtet mellom Putin og USAs president.

– Jeg har blitt lovet et referat fra min ukrainske kollega. Og vi har nær kontakt med allierte om å dele den informasjonen vi måtte få.

Både for Ukraina og landets europeiske allierte har det vært svært viktig at Trump ikke ga noen innrømmelser på Ukrainas vegne uten at ukrainske myndigheter var involvert. Eide har ikke inntrykk av at dette skjedde i Alaska.

Liten betydning på slagmarken

Så langt er det lite som tyder på at toppmøtet får betydning på slagmarken.

– Jeg tror i hvert fall ikke det har hatt noen effekt på slagmarken akkurat nå. Til det er det altfor lite konkret som kommer ut av det, og vi ser jo ingen bevegelse overhodet i russiske posisjoner, sier Eide.