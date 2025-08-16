Forsker etter Alaska-møtet: – Lite som tyder på at vi er nærmere en våpenhvile

– Basert på det som ble sagt under de to presidentenes felles pressekonferanse, er lite som tyder på at vi er kommet særlig nærmere en våpenhvile i Ukraina, skriver Kristian Åtland i en epost til NTB etter møtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Alaska.

Han er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Åtland påpeker at de russiske angrepene i Ukraina fortsetter med uforminsket kraft.

– Det er ikke kommet fram informasjon som tyder på at Russland har revurdert eller gjort justeringer i sine forhandlingskrav, som kort fortalt handler om at Ukraina må kapitulere og avgi store deler av sitt internasjonalt anerkjente territorium for at Russland skal kunne gå med på en våpenhvile, sier han.

Forskeren viser til at Alaska-toppmøtet kom i stand på svært kort varsel – mindre enn en uke:

– Det har vært minimal tid til politiske og praktiske forberedelser. Slik sett skiller møtet seg fra tidligere tiders toppmøter mellom amerikanske og russiske/sovjetiske presidenter, som typisk har fulgt i kjølvannet av måneder med forberedende møter og dialog på embets- og ekspertnivå.

Forskeren sier det er nærliggende å se møtet som en direkte konsekvens av Trumps nylige utspill om at Russland måtte inngå en våpenhvileavtale innen 8. august.

– Datoen 8. august, som Trump hadde satt som en tidsfrist for Russland, kom og gikk uten at Russland viste noen som helst tegn til å ville inngå en våpenhvile eller innstille kamphandlingene i Ukraina. Og de «alvorlige konsekvensene» som Trump truet med, har så langt uteblitt, sier Åtland.