Zelenskyj: Skal møte Trump og diskutere en slutt på krigen

– Jeg er takknemlig for invitasjonen, skriver Zelenskyj på meldingstjenesten X lørdag morgen.

Han skriver at han hadde en telefonsamtale med Donald Trump som varte i en og en halv time, i etterkant av Trumps møte med Vladimir Putin i Alaska.

I samtalen ble Zelenskyj informert om hovedpunktene i møtet mellom Trump og Putin.

Europeiske ledere

Første del av samtalen var kun mellom Zelenskyj og Trump. En rekke europeiske ledere ble deretter med i diskusjonen.

Storbritannias statsminister Keir Starmer, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz deltok i samtalen, ifølge en talsperson for EU-kommisjonen.

Det gjorde også Finlands president Alexander Stubb, Italias statsminister Giorgia Meloni, Polens president Karol Nawrocki, Natos generalsekretær Mark Rutte og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Åpen for å møte Putin

På X skriver Zelenskyj at han og Trump skal «diskutere alle detaljene angående å avslutte drepingen og krigen». Møtet finner sted i USAs hovedstad Washington mandag.

Zelenskyj skriver også at han støtter forslaget om et felles møte mellom USA, Russland og Ukraina.

Russiske myndigheter sier på sin side at et slikt toppmøte mellom Trump, Putin og Zelenskyj så langt ikke er blitt diskutert.

Ifølge Zelenskyj er det kommet positive signaler fra USA om sikkerhetsgarantier til Ukraina.

Trump vil ha fredsavtale

På sitt nettsted Truth Social kommenterer Trump både toppmøtet med Putin og samtalen med Zelenskyj og europeiske ledere.

– Det ble avgjort av alle at den beste måten å avslutte den grusomme krigen mellom Russland og Ukraina på, er å gå direkte til en fredsavtale, som vil avslutte krigen, og ikke bare en våpenhvileavtale, skriver Trump.

Tidligere har russiske myndigheter hevdet at de ønsker en langsiktig fredsavtale om Ukraina, og ikke en rask våpenhvile.

Trump bekrefter at han skal møte Zelenskyj i Det hvite hus mandag. Hvis alt går som Trump håper, kan det bli planlagt et nytt møte med Putin.

– Millioner av menneskeliv kan potensielt bli reddet, skriver den amerikanske presidenten.