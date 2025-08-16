På sitt nettsted Truth Social kommenterer Trump sitt toppmøte med Vladimir Putin, og samtalen med Zelenskyj og europeiske ledere.

– Det ble avgjort av alle at den beste måten å avslutte den grusomme krigen mellom Russland og Ukraina på, er å gå direkte til en fredsavtale, som vil avslutte krigen, og ikke bare en våpenhvileavtale, skriver Trump.

Han bekrefter at han skal ha et møte med Zelenskyj i Det hvite hus i Washington mandag.

Hvis alt går som Trump håper, kan det bli planlagt et nytt møte med Putin.

– Millioner av menneskeliv kan potensielt bli reddet, skriver den amerikanske presidenten.

Etter toppmøtet med Putin i Alaska hadde Trump en lang telefonsamtale med Zelenskyj. En rekke europeiske ledere sluttet seg til samtalen etter hvert. Det gjorde også Natos generalsekretær Mark Rutte.