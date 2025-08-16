Langer ut mot Trump etter Putin-møtet

Demokratenes leder i Senatet i USA langer ut mot Donald Trump etter møtet med Vladimir Putin, og kaller det et spill for galleriet.

AVFEIER: Demokratenes leder i senatet Chuck Schumer avfeier Trumps møte med Putin i Alaska. Foto: Mariam Zuhaib / AP / NTB
NTB
– I dag rullet Trump ut den røde løperen for den autoritære kjeltringen Vladimir Putin. I stedet for å stå sammen med Ukraina og våre allierte, sto Trump skulder til skulder med en autokrat som har terrorisert det ukrainske folket og verdenen i flere år, sier Chuck Schumer i en uttalelse.

Schumer er leder for de demokratiske senatorene, som for tiden er i mindretall.

Møtet førte ikke til noen konkret avtale eller forpliktelser for Russland, men Trump skal møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Washington mandag.

– I første omgang ser det ut som Trump ga Putin legitimitet, verdensscenen, null ansvar – og fikk ingenting tilbake, sier Schumer.

– Frykten vår er at dette ikke var diplomati – men kun teater, sier han.

