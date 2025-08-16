Uttalelsen kom i etterkant av telefonsamtalen med Trump og Volodymyr Zelenskyj der en rekke europeiske ledere deltok.

– Neste steg nå må være videre samtaler som inkluderer president Zelenskyj, heter det.

– Vi er også klare for å jobbe med president Trump og president Zelenskyj for et trilateralt møte med europeisk støtte, uttaler de.

Samtidig sier de i uttalelsen at Russland ikke kan ha en vetorett mot Ukrainas vei til medlemskap i EU og Nato, samt at de ikke aksepterer at internasjonale grenser kan endres med makt.

– Vi vil fortsette å stramme inn sanksjoner og videre økonomiske tiltak for legge press på Russlands krigsøkonomi inntil det er en retteferdig og varig fred, heter det.

Uttalelsen kommer fra en rekke europeiske ledere og er blant annet signert av EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz.

I telefonsamtalen lørdag morgen ble Zelenskyj og de europeiske lederne informert om Trumps toppmøte med Russlands president Vladimir Putin.