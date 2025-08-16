Trump hadde fredag et tre timer langt møte med Putin i Alaska, og lørdag snakket den amerikanske presidenten med Zelenskyj på telefon for å orientere ham om utfallet.

Den ukrainske presidenten gjentok på sin side at presset på Russland må økes og understreket at sanksjonene som er innført mot landet virker.

– Sanksjoner er et effektivt verktøy, skrev han i en gjengivelse av samtalen med Trump på X.

– Sanksjonene bør skjerpes dersom det ikke blir noe trilateralt møte, eller hvis Russland forsøker å unngå en ærlig avslutning på krigen, skrev han videre.

Trump har tidligere tatt til orde for et møte mellom de tre presidentene, men ifølge Kreml var dette ikke tema under fredagens møte i Alaska.

Zelenskyj gjentok i samtalen med Trump Ukrainas krav om langvarige sikkerhetsgarantier der både USA og Europa stiller som garantister. Han gjentok også kravet om at Ukraina må få en plass ved bordet når det eventuelt skal forhandles om våpenhvile og en fredsløsning.

Russiske styrker okkuperer i dag nærmere en femdel av Ukraina, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Zelenskyj skal etter planen møte Trump i Det hvite hus mandag.