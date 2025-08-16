I et lengre innlegg på Facebook lørdag understreker Frederiksen at Danmark er tilhenger av en tostatsløsning, men skriver at tiden ikke er inne til å anerkjenne en palestinsk stat.

147 av FNs 193 medlemsland har til nå anerkjent Palestina, og Frankrike og flere andre land har varslet anerkjennelse i september. – Det bør skje på et tidspunkt hvor det reelt fremmer en tostatsløsning. Og når det kan sikres en bæredyktig og demokratisk stat i Palestina der Hamas ikke har innflytelse, skriver Frederiksen.

– Og det skal selvsagt skje med gjensidig anerkjennelse av Israel, legger hun til.

Vil ikke hjelpe

– Å anerkjenne Palestina her og nå kommer ikke til å hjelpe de tusenvis av barn som akkurat nå kjemper for å overleve. Uansett hvor mye man måtte ønske det, skriver Frederiksen.

Den danske statsministeren skriver videre at Israel etter hennes mening vil være bedre tjent med en annen statsminister enn Benjamin Netanyahu.

– Israels regjering er selvsagt et anliggende for israelerne. Men det er min klare overbevisning at Netanyahu i seg selv utgjør et problem, skriver hun.

Symbolpolitikk

I et intervju med lørdagens utgave av Jyllands-Posten sier Frederiksen også at det er uaktuelt for Danmark og ta imot syke og sårede barn fra Gaza, slik flere andre land, blant dem Norge har gjort.

– Det mener jeg er mer symbolpolitikk enn realpolitikk, sier hun i intervjuet.