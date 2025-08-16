The New York Times melder også at europeiske ledere er invitert til møtet mellom de to presidentene, med henvisning til to europeiske kilder.

Det er ikke kjent hvilke ledere fra Europa som eventuelt setter seg på flyet til Washington.

Lederne i landene som utgjør den såkalte koalisjonen av villige, holder søndag et videomøte i forkant av Zelenskyjs møte med Trump.

Videomøtet vil bli ledet av Frankrikes president Emmanuel Macron, sammen med Tysklands forbundskansler Friedrich Merz og britenes statsminister Keir Starmer, opplyser Macrons kontor.

Putin-krav

Under fredagens toppmøte med Trump i Alaska skal president Vladimir Putin har krevd at Ukraina overlater hele Donbas-regionen til Russland i bytte mot en avslutning av krigen, opplyser flere anonyme kilder til The New York Times og Financial Times.

Putin skal til gjengjeld ha gått med på å fryse frontlinjen i Kherson og Zaporizjzja.

Avtale uten våpenhvile

Etter møtet med Putin skrev Trump på Truth Social at det er enighet om å inngå en fredsavtale direkte, uten at det først foreligger en våpenhvile. Dette bestrides fra ukrainsk side.

Ukraina kommer imidlertid ikke til å forhandle om en fredsløsning før det er inngått en våpenhvile, sier Zelenskyjs rådgiver Serhij Lesjtsjenko.

– Vår syn er klart, først våpenhvile, sier han til ukrainsk TV.