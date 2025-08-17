Kjell Inge Røkke har i helgen vært i Molde i forbindelse med 50-årsjubileet for kullet hans fra Bekkevoll ungdomsskole.

Tidligere i uken skrev E24 at Røkke tar regningen for hele arrangementet, men ifølge Romsdals Budstikke stopper ikke givergleden der.

Under en stor overraskelse for de rundt 170 gjestene på klassefesten på Romsdalsmuseet lørdag kveld, annonserte den Sveits-utflyttede moldenseren at han vil donere 500 millioner kroner til Molde og omegn.

Det skal skje gjennom opprettelse av et nytt fond, som vil dele ut 20 millioner kroner årlig over 25 år.

Selv vil han ikke ha noen innflytelse på hvordan pengene skal brukes. Det overlater han til sine gamle klassekamerater og lærere, skriver Romsdals Budstikke.

– Det er en forlengelse av det engasjementet jeg har hatt, ikke minst for Molde. Jeg ønsker å bidra på en langsiktig og målrettet måte. Rundt de viktigste initiativene har jeg en organisasjon og en struktur som sørger for retning og fremdrift. Tidligere var retningen på hva jeg støttet mer preget av at jeg til tider manglet impulskontroll, sier Røkke til avisen.

– Mulighetsfondet

Røkke gikk i 2017 inn The Giving Pledge startet av Bill Gates og Warren Buffett, der medlemmene forplikter seg til å gi bort minst halvparten av formuen enten i sin levetid eller ved død.

Røkke forteller at erfaringene fra initiativet har gitt erfaring og fått ham til å tenke mer helhetlig rundt filantropi.

– Selv om Norge er verdens beste land å leve i på de fleste parametere, klarer ikke storsamfunnet å løse problemene for alle, sier han.

Røkkes mangeårige støttespiller Leif-Arne Langøy vil være styreleder i det nye fondet. Under festen fikk også Røkkes tidligere medelever mulighet til å bli medstiftere.

– Foreløpig kaller vi fondet Mulighetsfondet / Avgangskullet 1975 ved Bekkevoll ungdomsskole, sier Røkke til Romsdals Budstikke.

– Ideene til hva fondet skal brukes til skal komme fra medstifterne. De får altså forslagsrett. Det blir en liten administrasjon, og det er styret som beslutter. Styret skal velges blant medstifterne. I tillegg til Langøy, blir Petter Dalseng nestleder. Jeg vil også foreslå at en politiker sitter i styret, sier Røkke til avisen.

På topp

Kjell Inge Røkke skapte stort rabalder da han i september 2022 satte seg på flyet til skatteparadiset Lugano i Sveits – uten hensikt å returnere til Norge.

Moldenseren, som er Norges åttende rikeste person, har imidlertid ikke lagt moderlandet helt bak seg. Hans formue på 35,5 milliarder kroner, ifølge Kapital, er i stor grad knyttet til Aker-konsernet, med selskaper som Aker BP, Aker Solutions, Cognite og Solstad Offshore.

The Resource Group TRG, Kjell Inge Røkkes private holdingselskap, eier 96 prosent av TRG Holding, som igjen er hovedaksjonær med 68 prosents eierskap i Aker.