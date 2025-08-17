Valget kan bli slutten for sosialistene

Valget skjer på bakgrunn av politisk uro, varemangel og den høyeste inflasjonen på mer enn tre tiår. Den økonomiske krisen har undergravd støtten til regjeringspartiet MAS, som siden 2006 nesten uten avbrudd har hatt makten, ifølge Bloomberg.

Blant de åtte kandidatene peker to forretningsvennlige navn seg ut. Samuel Doria Medina bygde en formue i sementindustrien før han investerte i hurtigmatkjeder som Burger King og Subway. Jorge Tuto Quiroga, som var president fra 2001 til 2002, forsøker nå å gjøre politisk comeback.

De ønsker også å lokke utenlandske investeringer til olje- og gassindustrien, samt satse på litiumproduksjon. Bolivia har verdens største forekomster av metallet, som er avgjørende for batteriproduksjon.

På venstresiden stiller tidligere senatsleder Andrónico Rodríguez. Han har distansert seg fra både sittende president Luis Arce og tidligere president Evo Morales, som gjennom en bitter maktkamp har splittet regjeringspartiet. Arce valgte å ikke stille til gjenvalg, skriver Bloomberg.

For å vinne i første runde må en kandidat få minst 40 prosent av stemmene og ha et forsprang på ti prosentpoeng. Hvis ikke blir det en andre runde 19. oktober. Den nye presidenten skal innsettes 8. november.

Samtidig har økonomien vært i tilbakegang i over ti år med fallende gassproduksjon og minkende valutareserver. Til tross for dette har bolivianske dollarobligasjoner vært blant de best presterende i fremvoksende markeder i år, drevet av håp om at et nytt styre vil sikre lån og gjennomføre reformer.

Under Morales og Arce hadde Bolivia nære forbindelser til Venezuela, Nicaragua, Russland og Kina, men ofte et kjølig forhold til USA.