Zelenskyj: De nåværende frontlinjene i Ukraina bør være startpunktet for fredsforhandlinger

– Vi trenger ekte forhandlinger, noe som betyr at vi kan begynne der frontlinjen er nå, sa Zelenskyj søndag.

Han la til at europeiske ledere støtter dette.

Zelenskyj har lenge tatt til orde for at man først må få til en våpenhvile før man starter forhandlinger om en fredsavtale for Ukraina. En eventuell avtale må også inneholde sikkerhetsgarantier for Ukraina, har han gjentatte ganger sagt.

Mandag skal han møte Donald Trump i Washington, sammen med en rekke europeiske ledere. Trump har den siste tiden tatt til orde for et nytt toppmøte mellom Putin, Zelenskyj og ham selv, men den ukrainske presidenten er skeptisk.

– Så langt har ikke Russland gitt noe tegn til at det trilaterale møtet skjer, og hvis Russland nekter, må nye sanksjoner følge, sier Zelenskyj.