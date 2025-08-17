– Vi ble enige om robuste sikkerhetsgarantier som jeg vil beskrive som banebrytende, sier Steve Witkoff til CNN.

Det er ikke kjent hvilke sikkerhetsgarantier det er snakk om.

Ifølge Witkoff kom Putin under møtet med Trump med «noen innrømmelser» angående de fem ukrainske regionene som Russland gjør krav på i Ukraina. Han sier ikke hvilke innrømmelser det skal være snakk om.

Russland har annektert og kontrollert Krim-halvøya siden 2014, og russiske styrker okkuperer i dag også mesteparten av de to fylkene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina.

De russiske styrkene er også på frammarsj i Kherson og Zaporizjzja, men i disse to fylkene er de viktigste knutepunktene fortsatt er under ukrainsk kontroll.