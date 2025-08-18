Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Donald Trumps Alaska-toppmøte med Vladimir Putin var en pinlig fiasko. Enda verre, det var en fryktelig feil som får ham til å fremstå som en fjott. Som belønning for å behandle Vladimir Putin som en æresgjest oppnådde den amerikanske presidenten ingenting annet enn billig smiger.

Trump lot nok en gang være å true Russland med «alvorlige konsekvenser» dersom Russland nekter å stanse fiendtlighetene. Det fikk ham til å fremstå svak. Ifølge Kreml diskuterte de to mennene ikke engang et mulig tremannsmøte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Det var en lettelse at Trump ikke solgte ut Ukraina der og da i Anchorage. Men det vi har fått vite siden, er alt annet enn beroligende.

Trump har støttet Putins ønske om å forhandle frem en helhetlig løsning i stedet for å gå med på den midlertidige våpenhvilen Washington krevde. Det var også Ukrainas posisjon, inntil Trump tidligere i år tvang Zelenskyj til å rette seg etter linjen hans. Nå som Russland har overtaket på slagmarken, har Putin all interesse av å trenere samtalene. Deres skjerpede krav om territorium – at Ukraina skal oppgi den fjerdedelen av Donetsk og den lille delen av Luhansk de fortsatt kontrollerer – viser Putins hensikter.

Trump sa i Alaska at han og Putin var enige på de fleste punkter. Det er spesielt sjokkerende at han ikke så ut til å motsette seg det viktigste punktet: Putins territoriale krav. Dette har Zelenskyj beskrevet som en definitiv rød linje.

The Wall Street Journal

President Donald Trump fører utenrikspolitikk ut fra instinkt og innfall, og hans brå vending fredag om Russland og Ukraina er et klassisk eksempel. Vladimir Putins løfter er derimot verdiløse, og verre enn det. Han har brutt løfte etter løfte til Ukraina og Vesten, inkludert Budapest-memorandumet fra 1994.

Die Welt

Siden 2021 har bydelen Friedrichshain-Kreuzberg prøvd ut det Kiezblock-konseptet, med pullerter, fartsgrense på 10 km/t, sikk-sakk-kjøremønster og færre parkeringsplasser. En drøm av lastesykkel-idyll og bilfritt velværeparadis midt i Berlin, men nå kommer svakhetene med eksperimentet frem.

Dagens Industri

Effektene av Trump-administrasjonens politikk og presidentens opptreden er en stadig større trussel mot det frie næringslivet, rettsstaten og de demokratiske fundamentene i USA. Svenske selskaper som vurderer flytting til USA bør gjøre en grundig analyse av de politiske risikoene.

