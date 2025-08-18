– Det kommer ingen gjennombrudd, men kanskje de kan bli enige om konturene for en videre prosess, inkludert et direkte møte mellom Putin og Zelenskyj, sier sjefforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til NTB.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lenge vært tydelig på at han er klar for å møte Russlands president Vladimir Putin, men Putin har sagt at et slikt møte bare kan skje mot slutten av en eventuell fredsprosess.

Sist Zelenskyj møtte Trump i Det hvite hus, ble han nærmest utskjelt av både Trump selv og visepresident J.D. Vance. Anklagene gikk blant annet ut på at Zelenskyj var utakknemlig. Siden har de to tilsynelatende fått et bedre forhold.

Fordel med ryggdekning

Mandagens møtet skal etter planen starte klokka 19 norsk tid.

Denne gangen har Zelenskyj med seg støtte i form av flere europeiske ledere, deriblant Nato-sjef Mark Rutte, Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Keir Starmer. Ledere fra Tyskland, Italia og Finland er også med, samt EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, ifølge kalenderen til Det hvite hus.

– Jeg vil tro at stemningen kanskje blir en annen enn på møtet i februar. Og så er det selvfølgelig en fordel for Zelenskyj at han har ryggdekning med flere tunge europeiske ledere som langt på vei deler hans syn på hvordan man stanser krigen, sier Åtland.

– Så jeg tror han står sterkere overfor Trump enn han ville gjort dersom han møtte ham på tomannshånd.

Ifølge CNN ønsker imidlertid Trump å ha et møte med bare Zelenskyj før de europeiske lederne slipper til.

– Må avsluttes raskt og pålitelig

Da Zelenskyj ankom Washington søndag kveld, publiserte han straks et innlegg i sosiale medier.

– Vi deler et sterkt ønske om å få slutt på denne krigen raskt og på en pålitelig måte, skriver Zelenskyj i et innlegg på X.

Han har tidligere avvist å avstå russisk-okkuperte områder til Russland som del av en fredsavtale. I forkant av mandagens møte har han imidlertid sagt at eventuelle fredsforhandlinger bør ta utgangspunkt i de nåværende frontlinjene.

– Vi trenger ekte forhandlinger, noe som betyr at vi kan begynne der frontlinjen er nå, sa Zelenskyj søndag.