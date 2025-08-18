Det opplyser gruppa i en pressemelding.

Det er sitteblokade på veiene. I tillegg sperrer seks kajakker og seilbåter havna.

Politiet opplyste rundt klokka 7.30 at mellom 150 og 200 personer sperrer veiene, og at aksjonen skapte noe kø i området rundt anlegget. Aksjonen var meldt inn på forhånd.

Klokka 9.10 var politiet på stedet.

– Vi har fått opplysninger om at demonstrantene er ute i en mindre båt og fem kajakker utenfor sikkerhetssonen til innseilingen til Mongstad. Politibåten er på vei for å følge situasjonen, skriver operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt i politiloggen.

Thunberg: Norge har blod på hendene

– Vi er her fordi det er glassklart at det ikke finnes noen framtid i olje. Fossilt brensel fører til død og ødeleggelser, og derfor må vi legge press på moralsk korrupte oljeprodusenter som Norge, som har blod på sine hender, sier Thunberg i pressemeldingen.

Målet med aksjonen er ifølge gruppa å stenge av alle veier til raffineriet. De krever at norske politikere «legger fram en konkret plan for å fase ut olje og gass, noe ingen av de store politiske partiene for øyeblikket har i sine program».

– Vi har hørt varselrop fra forskere og personer ved frontlinjene som har blitt møtt med døve ører. Vi har ikke noe annet valg enn å ta direkte aksjon. Det er derfor vi nå stenger ned denne oljeterminalen, sier Thunberg til Bergens Tidende.

Ifølge gruppa skal en internasjonalt kjent musiker opptre som del av blokaden. Når den er opphevet, vil gruppa fortsette med aksjoner resten av uka, blant annet i Oslo.

Gruppa sier den håper å fortsette aksjonen i «noen dager», avhengig av om de blir pågrepet eller ei. Thunberg omtaler mandagens aksjon som «bare starten».

– Så lenge makthaverne lever i en annen virkelighet og tror at de kan fortsette sin ekstreme «business as usual», så kommer vi til å fortsette å aksjonere mot dem, sier hun.

Equinor: Produksjon som normalt

Produksjonen går ifølge Equinor som normalt ved anlegget. Personell ved Sture, Kollsnes og Mongstad er imidlertid oppfordret til å jobbe hjemmefra om de har mulighet, ifølge Bergens Tidende.

– Per nå går produksjonen som normalt ved anlegget, og det er ingen innvirkning på forsvarlig drift, sier pressetalsperson Ellen Maria Skjelsbæk for landanlegg i Equinor til avisa.

– Rundt disse anleggene er det en sikkerhetssone, og det er det en grunn til. Man må ikke sette liv og helse i fare, verken når det gjelder våre folk eller demonstrantene, sier hun videre.