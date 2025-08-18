Stortingsansatte: Kan gå til historisk streik etter brudd i lønnsforhandlinger

Meglingen hos Riksmekleren starter 25. august, og hvis det blir streik blant medlemmene i Norsk Tjenestemannslag (NTL), kan det føre til store konsekvenser for stortingsrepresentantene hvis konflikten blir langvarig.

– Vi håper selvfølgelig at det ikke blir nødvendig, for vi ønsker ikke en streik. Men skulle det bli det, er oppslutningen stor, sier Birthe-Lene Ørjasæter, leder av NTL Stortinget, til FriFagbevegelse.

Sikkerhet og renhold

Av rundt 500 ansatte, er 274 organisert i hennes forening. Det er varslet plassoppsigelse for de 225 som tilhører avtalen det nå er uenighet om. De jobber blant annet med sikkerhet, renhold, kantinedrift og sakspapirer til Stortinget.

I tillegg har Parat varslet plassoppsigelser for 93 medlemmer, ifølge Riksmekleren.

En eventuell streik kan påvirke de nye politikerne som velges inn 8. september, spesielt når det gjelder pendlerboliger og PC-utstyr.

Dette er første gang i historien at NTL Stortinget går til Riksmekleren, og en eventuell streik vil også være historisk, ifølge FriFagbevegelse.

Stortingets direktør Kyrre Grimstad ønsker ikke å kommentere saken siden meglingen er rett rundt hjørnet.