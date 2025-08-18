USA-utsending: – Nå er det Israels tur til å føye seg

Våpenhvileavtalen ble inngått i november i fjor. Den går ut på at det kun er de libanesiske regjeringsstyrkene som skal besitte våpen, ikke Hizbollah-militsen.

Israel har på sin side lovet å trekke sine styrker helt ut av Libanon. Likevel har Israel beholdt soldater i fem grenseregioner av det de sier er strategiske grunner.

– Jeg mener den libanesiske regjeringen har gjort sin del. De har tatt det første steget. Det vi trenger nå, er at Israel føyer seg med et tilsvarende håndtrykk, sa Barrack etter et møte med Libanons president Joseph Aoun mandag.