USA-utsending: – Nå er det Israels tur til å føye seg

Libanons regjering har startet avvæpningen av Hizbollah, så nå er det Israels tur til å etterleve våpenhvileavtalen, mener USA-utsending Tom Barrack.

Publisert 10:25 | Oppdatert 10:25
USAs spesialutsending Tom Barrack, som også er USAs ambassadør i Tyrkia, på en pressekonferanse etter at han mandag møtte Libanons president Joseph Aoun. Foto: NTB
NTB
Våpenhvileavtalen ble inngått i november i fjor. Den går ut på at det kun er de libanesiske regjeringsstyrkene som skal besitte våpen, ikke Hizbollah-militsen.

Israel har på sin side lovet å trekke sine styrker helt ut av Libanon. Likevel har Israel beholdt soldater i fem grenseregioner av det de sier er strategiske grunner.

– Jeg mener den libanesiske regjeringen har gjort sin del. De har tatt det første steget. Det vi trenger nå, er at Israel føyer seg med et tilsvarende håndtrykk, sa Barrack etter et møte med Libanons president Joseph Aoun mandag.

